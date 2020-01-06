06 Ocak 2020, Pazartesi
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Kartal çift idmanla devam
Giriş Tarihi: 06.01.2020
Siyah-beyazlı takım, Antalyaki hazırlıklarını dün çift idmanla sürdürdü. Basına açık antrenman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.
Siyah-beyazlı takım, Antalyaki hazırlıklarını dün çift idmanla sürdürdü. Basına açık antrenman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi. Beşiktaş'ta, önceki gün kampa katılan Alman kaleci Loris Karius da çalışmada yer aldı. Tedavileri süren futbolculardan Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz, takımdan ayrı yan sahada fizyoterapist eşliğinde çalıştı, Douglas da koşu çalışması yaptı. Caner ve Atiba ile soğuk algınlığı süren Victor ise idmanda yer almadı. Öte yandan Elneny idman sonrası özel olarak soğuma antrenmanı gerçekleştirdi.
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