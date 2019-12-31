31 Aralık 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

İş bitirici santrfor Pedro!

İş bitirici santrfor Pedro!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 31.12.2019

İtalyan medyasının Beşiktaş ile anlaştığını iddia ettiği Fiorentina’nın golcüsü Pedro için Brezilya’da “İki ayağını da kullanan, bitirici forvet” yorumu yapıldı.

Ocak ayında kadrosunu bir santrfor alarak güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın listesinin ilk sırasında Fiorentina'nın yıldızı Pedro bulunuyor. İtalyan basını, 22 yaşındaki oyuncu için Kartal'ın İtalyan ekibiyle anlaşmaya vardığını iddia ederken, genç futbolcuyla ilgili Brezilya'nın Fluminense takımını takip eden Lance muhabiri Gabriel Rodrigues da çarpıcı yorumlarda bulundu. Rodrigues, "1,85'lik boyuna aldanmadan, sizi ceza sahası içinde tutacak ve takımını öne taşıyacak bir forvet. Ceza sahası içinde olduğu kadar dışında da becerikli. Pivot ve iş bitiricilikte iyi. Attığı zor goller yüzünden kendisine 'gıdık' anlamına gelen 'Queixada' deniyor. Dripling yeteneklerinin yanı sıra iki ayağını da kullanabiliyor. Ceza sahası dışından da şut çekebiliyor. Fluminense'de önemli maçlar oynadı" dedi

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