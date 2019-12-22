22 Aralık 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Milan’dan Elneny’ye kanca

Milan’dan Elneny’ye kanca
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.12.2019

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Elneny'ye, Milan'ın talip olduğu belirtildi. İtalyan basınına göre Milan, Ocak ayında oyuncuyu istiyor. Milan, 'nın sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bu oyuncunun boşluğunu Elneny'le doldurmak için kalıcı anlaşma zemini arıyor.

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Elneny'ye, Milan'ın talip olduğu belirtildi. İtalyan basınına göre Milan, Ocak ayında oyuncuyu istiyor. Milan, 'nın sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bu oyuncunun boşluğunu Elneny'le doldurmak için kalıcı anlaşma zemini arıyor. Siyahbeyazlıların 'den kiralanan 27 yaşındaki oyuncu bu sezon 16 maçta bin 270 dakika sahada kaldı. Bu süre içinde takımına sadece 1 asistlik katkı yaptı. Ancak , Elneny'nin devre arasında gönderilmesine sıcak bakmıyor.
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