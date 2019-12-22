22 Aralık 2019, Pazar
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Milan’dan Elneny’ye kanca
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Elneny'ye, Milan'ın talip olduğu belirtildi. İtalyan basınına göre Milan, Ocak ayında oyuncuyu istiyor. Milan, Lucas Biglia'nın sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bu oyuncunun boşluğunu Elneny'le doldurmak için kalıcı anlaşma zemini arıyor.
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Elneny'ye, Milan'ın talip olduğu belirtildi. İtalyan basınına göre Milan, Ocak ayında oyuncuyu istiyor. Milan, Lucas Biglia'nın sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bu oyuncunun boşluğunu Elneny'le doldurmak için kalıcı anlaşma zemini arıyor. Siyahbeyazlıların Arsenal'den kiralanan 27 yaşındaki oyuncu bu sezon 16 maçta bin 270 dakika sahada kaldı. Bu süre içinde takımına sadece 1 asistlik katkı yaptı. Ancak Abdullah Avcı, Elneny'nin devre arasında gönderilmesine sıcak bakmıyor.
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