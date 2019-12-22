23 Aralık 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz'dan dördüncü hakeme flaş tepki!

Burak Yılmaz'dan dördüncü hakeme flaş tepki!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.12.2019

'in 16. haftasında - derbisi heyecanı yaşandı. Karşılaşmanın 87. dakikasında oyundan alınan , sahayı terk ettiği esnada dördüncü hakeme flaş bir tepkide bulundu.

'in 16. haftasında , ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma 3-1 sarı lacivertli ekibin üstünlüğüyle devam ederken, siyah-beyazlı ekipte 87. dakikada 'ın yerine Umut Nayir dahil oldu.

Sahaya terk edeceği esnada Yılmaz, dördüncü hakeme "Çık sen oyna" diyerek tepki gösterdi.

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