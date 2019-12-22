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Burak Yılmaz'dan dördüncü hakeme flaş tepki!
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi heyecanı yaşandı. Karşılaşmanın 87. dakikasında oyundan alınan Burak Yılmaz, sahayı terk ettiği esnada dördüncü hakeme flaş bir tepkide bulundu.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşma 3-1 sarı lacivertli ekibin üstünlüğüyle devam ederken, siyah-beyazlı ekipte 87. dakikada Burak Yılmaz'ın yerine Umut Nayir dahil oldu.
Sahaya terk edeceği esnada Yılmaz, dördüncü hakeme "Çık sen oyna" diyerek tepki gösterdi.
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