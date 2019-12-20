Menajer korkusu

Beşiktaş yönetimi, yeni dönemde oyuncu menajerlerinden uzak durmayı hedefliyor.

Beşiktaş yönetimi, yeni dönemde oyuncu menajerlerinden uzak durmayı hedefliyor. Daha önceki yönetimlerin yaptığı anlaşmalar gereği büyük paraların ödendiği menajerlerle ilgili olarak Başkan Çebi'nin "Oyuncuların kulüpleriyle temasa geçin, menajerlerle masaya oturmayın" talimatı verdiği öğrenildi.