20 Aralık 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Menajer korkusu

Menajer korkusu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.12.2019

 yönetimi, yeni dönemde oyuncu menajerlerinden uzak durmayı hedefliyor.

yönetimi, yeni dönemde oyuncu menajerlerinden uzak durmayı hedefliyor. Daha önceki yönetimlerin yaptığı anlaşmalar gereği büyük paraların ödendiği menajerlerle ilgili olarak Başkan Çebi'nin "Oyuncuların kulüpleriyle temasa geçin, menajerlerle masaya oturmayın" talimatı verdiği öğrenildi.

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