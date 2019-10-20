20 Ekim 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta fobi sürüyor

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.10.2019

Ligde dış sahada oynadığı son 5 maçını kaybeden , 10 kişi kalan Ankaragücü’nü de yenemedi, derbi öncesi 2 puan daha yitirdi

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Ankaragücü'ne konuk olan , Başkent'ten ancak 1 puan çıkarabildi: 0-0. Siyah-beyazlılar, özellikle ikinci yarıda Diaby, Ljajic ve Umut Nayir'le önemli fırsatları kullanamayınca, beraberliğe razı oldu. Deplasmanda geçen sezon dahil 6 maçtır kazanamayan , bu süreçte 5 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Bu sezon dış sahada kaybedilen puan sayısı şimdiden 10'a ulaştı. Beşiktaş bu sonuçla ligde puanını 9'a çıkardı.

KAN KAYBI DEVAM EDİYOR

Siyah-beyazlılar 11'inci sırada yer bulurken, maç fazlasıyla lider olan Trabzonspor'un 6 puan gerisine düştü. Sedat Ağçay'ın atılmasıyla son 15 dakikayı 10 kişi oynayan Ankaragücü de 9 puana ulaştı ve averajla Beşiktaş'ın ardından 13. sırada yer aldı. Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'ı konuk ettiği son beş Süper Lig maçının dördünde kalesinde gol görmedi. Beşiktaş haftaya derbide sahasında 'ı ağırlayacak. Ankaragücü ise deplasmanına gidecek.

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