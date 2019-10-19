19 Ekim 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta seçim öncesi Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı bir araya geldi

Beşiktaş'ta seçim öncesi 2 aday bir araya geldi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.10.2019

'ta yarın gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde dostluk rüzgarları esti. Olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylardan , rakibi 'yı seçim ofisinde ziyaret etti.

Birbirlerine rakip olan ve , seçime saatler kala bugün bir araya geldi. Bu akşam yönetim kurullarını tanıtacak olan iki isimden Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı'nın seçim ofisini ziyaret etti ve Adalı'yla bir araya gelerek bir müddet sohbet etti. İki aday yarınki seçim öncesinde birbirlerine başarı diledi. Çebi ve Adalı'nın, göreve kim gelirse gelsin, 'a destek olmak için sözleştikleri öğrenildi.

Beşiktaş'ta seçim heyecanı haberin devamı


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