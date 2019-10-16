16 Ekim 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku!

Beşiktaş'ta şok sakatlık!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 Giriş Tarihi: 16.10.2019

'ın tecrübeli futbolcusu , sakatlığı nedeniyle 2 hafta forma giyemeyecek.

, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Victor Ruiz, Georges N'Koudou ve idmana katılmadı.

GÖKHAN GÖNÜL 2 HAFTA YOK!

Beşiktaş'ın tectübeli ismi Gökhan Gönül 2 hafta forma giyemeyecek. Siyah-beyazlıların Wolverhampton ile oynadığı karşılaşmada sol bacak adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilen yıldız futbolcu, Ankaragücü ve Galatasaray karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

BURAK YILMAZ AYRI ÇALIŞTI

Antrenmanda milli takımlardan dönen Burak Yılmaz, Domagoj Vida, Adem Ljajic, Mohamed Elneny ile rehabilitasyon sürecinde olan Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı çalıştı.

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