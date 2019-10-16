Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku!
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, sakatlığı nedeniyle 2 hafta forma giyemeyecek.
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Victor Ruiz, Georges N'Koudou ve Gökhan Gönül idmana katılmadı.
GÖKHAN GÖNÜL 2 HAFTA YOK!
Beşiktaş'ın tectübeli ismi Gökhan Gönül 2 hafta forma giyemeyecek. Siyah-beyazlıların Wolverhampton ile oynadığı karşılaşmada sol bacak adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilen yıldız futbolcu, Ankaragücü ve Galatasaray karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
BURAK YILMAZ AYRI ÇALIŞTI
Antrenmanda milli takımlardan dönen Burak Yılmaz, Domagoj Vida, Adem Ljajic, Mohamed Elneny ile rehabilitasyon sürecinde olan Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı çalıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"