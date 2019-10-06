06 Ekim 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Dizi döndü...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 Giriş Tarihi: 06.10.2019

'in 7. haftasında ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın 73. dakikasında sakatlanan yerini Douglas'a bıraktı. Milli Yıldız'ın dizinin döndüğü, soyunma odasında tedavi edildiği ve genç oyuncunun hastaneye götürülme ihtimalinin olduğu belirtildi.

'in 7. haftasında 'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada Dorukhan' Toköz'den kötü haber geldi.

Milli oyuncu, rakibiyle girdiği mücadele sonrasında sakatlandı ve göz yaşlarıma hakim olamayarak oyundan çıktı.

DİZİ DÖNDÜ!

Dakikalar 73'ü gösterdiğinde oyundan çıkan ve dizinin döndüğü belirtilen Dorukhan'ın, A Milli takımımızın oynayacağı Arnavutluk ve Fransa karşılaşmalarında yer alıp almayacağı soru işareti oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor | CANLI Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor | CANLI
Karius resmen açıkladı! Sonraki durağı... Karius resmen açıkladı! Sonraki durağı...
Beşiktaş'ta sakatlık şoku Beşiktaş'ta sakatlık şoku
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör