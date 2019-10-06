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DİZİ DÖNDÜ!
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku
Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 Giriş Tarihi: 06.10.2019
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın 73. dakikasında sakatlanan Dorukhan Toköz yerini Douglas'a bıraktı. Milli Yıldız'ın dizinin döndüğü, soyunma odasında tedavi edildiği ve genç oyuncunun hastaneye götürülme ihtimalinin olduğu belirtildi.
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada Dorukhan' Toköz'den kötü haber geldi.
Milli oyuncu, rakibiyle girdiği mücadele sonrasında sakatlandı ve göz yaşlarıma hakim olamayarak oyundan çıktı.
DİZİ DÖNDÜ!
Dakikalar 73'ü gösterdiğinde oyundan çıkan ve dizinin döndüğü belirtilen Dorukhan'ın, A Milli takımımızın oynayacağı Arnavutluk ve Fransa karşılaşmalarında yer alıp almayacağı soru işareti oldu.
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