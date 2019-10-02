02 Ekim 2019, Çarşamba
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ADAY OLMAYACAK GİBİ
Camiada son günlerde 'Başkan aday olacak, kamuoyunun tepkisine bakıyor' söylemi yüksek sesle dile getirilerken, Orman'ın kulüp dergisindeki yazısındaki "7,5 yıllık görevim süresince her zaman Beşiktaş menfaatlerini gözettim. Beşiktaş aşkıyla görevimi yerine getirmeye çalıştım. Hangi vasıfla olursa olsun kulübümüze hizmet etmekten gurur duyan birisi olarak tek isteğim, kongremizin Beşiktaş'ımıza yakışır bir ortamda gerçekleşmesidir" diye seslenmesi "Aday olmayacak" yorumlarını getirdi.
NET BİR İFADE OLMALI
Daha önce mevcudiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini gerekçe göstererek kulüpteki sürecini tamamladığını belirten Orman'ın bu cümlesi de olağanüstü seçimde adaylığını koymayacağı şeklinde yorumlanırken; diğer adaylar ise net bir açıklama bekliyor. Özellikle adaylıkta adı geçen, kulübün eski ve yeni ikinci başkanları Ahmet Nur Çebi ile Serdal Adalı; Orman'dan 'Adayım' ya da 'Değilim' açıklaması gelmeden resmi olarak bir açıklama yapmama kararı aldılar. Camia, Orman'ın gelecek bildirileri bekliyor.
GÜLTİKEN SÜRPRİZİ
Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Ali Gültiken, olağanüstü seçim kongresine aday olmayı düşünüyor. Gültiken'in, camianın önde gelen isimlerinden Tuncay Özilhan ile görüşerek destek aldığı ve kesin kararını perşembe gününe kadar vereceği iddia edildi. Bu arada adaylık için adı geçin İsmail Ünal cephesi ise sessizliğini koruyor.
KOLOT: KULÜBÜN BAŞI YOK!
Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Celal Kolot, Fikret Orman'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kolot, "Orman'ın Beşiktaş'ın ve diğer başkan adaylarının önünü açması gerekiyor. Şu an kulübün başı yok. Böyle olunca hoca da camia da etkileniyor" diye konuştu.
Beşiktaş'ta gözler Fikret Orman'da
Giriş Tarihi: 02.10.2019
"Görev süremi tamamladım" diyen ancak halen 'istifa" etmeyen Orman'ın seçimde aday olup olmayacağı netlik kazanmadı. Başkan Orman'ın bu tavrı nedeniyle Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı başta olmak üzere diğer adaylar resmi açıklamada bulunmuyor.
Beşiktaş'ta gözler 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü genel kurula çevrilmiş durumda. Yarın akşam Wolves ile oynanacak Avrupa Ligi maçının heyecanını bile geride bırakan "Yeni başkan kim olacak?" sorusu, camianın yanıtını en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Bu konuda tüm gözler Fikret Orman'a çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz hafta "Görev süremi tamamladım" diyerek kulübü seçime götüreceklerini açıklayan Orman, o günden beri ne istifasını verdi ne de başkan adayı olup olmayacağını açıklamadı.
ADAY OLMAYACAK GİBİ
Camiada son günlerde 'Başkan aday olacak, kamuoyunun tepkisine bakıyor' söylemi yüksek sesle dile getirilerken, Orman'ın kulüp dergisindeki yazısındaki "7,5 yıllık görevim süresince her zaman Beşiktaş menfaatlerini gözettim. Beşiktaş aşkıyla görevimi yerine getirmeye çalıştım. Hangi vasıfla olursa olsun kulübümüze hizmet etmekten gurur duyan birisi olarak tek isteğim, kongremizin Beşiktaş'ımıza yakışır bir ortamda gerçekleşmesidir" diye seslenmesi "Aday olmayacak" yorumlarını getirdi.
NET BİR İFADE OLMALI
Daha önce mevcudiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini gerekçe göstererek kulüpteki sürecini tamamladığını belirten Orman'ın bu cümlesi de olağanüstü seçimde adaylığını koymayacağı şeklinde yorumlanırken; diğer adaylar ise net bir açıklama bekliyor. Özellikle adaylıkta adı geçen, kulübün eski ve yeni ikinci başkanları Ahmet Nur Çebi ile Serdal Adalı; Orman'dan 'Adayım' ya da 'Değilim' açıklaması gelmeden resmi olarak bir açıklama yapmama kararı aldılar. Camia, Orman'ın gelecek bildirileri bekliyor.
RAHMİ KOÇ'LA BİR ARAYA GELDİBeşiktaş'ta seçim heyecanı her geçen gün artarken; camianın önemli isimlerinden Rahmi Koç'un, Fikret Orman ile bir görüşme yaptığı ifade edildi. TRT Spor'un haberine göre Rahmi Koç'un yapılan görüşmede "Bu şekilde bırakmamalısın. Bir kez daha düşün ve başkanlık için yeniden adaylığını koy. Daha yapacağın işler var" dediği öğrenildi. Fikret Orman'ın ilerleyen günlerde karar vereceğini Rahmi Koç'a ilettiği belirtildi.
GÜLTİKEN SÜRPRİZİ
Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Ali Gültiken, olağanüstü seçim kongresine aday olmayı düşünüyor. Gültiken'in, camianın önde gelen isimlerinden Tuncay Özilhan ile görüşerek destek aldığı ve kesin kararını perşembe gününe kadar vereceği iddia edildi. Bu arada adaylık için adı geçin İsmail Ünal cephesi ise sessizliğini koruyor.
KOLOT: KULÜBÜN BAŞI YOK!
Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Celal Kolot, Fikret Orman'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kolot, "Orman'ın Beşiktaş'ın ve diğer başkan adaylarının önünü açması gerekiyor. Şu an kulübün başı yok. Böyle olunca hoca da camia da etkileniyor" diye konuştu.
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