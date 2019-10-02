02 Ekim 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Atiba: Bu da geçecek

Atiba: Bu da geçecek
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.10.2019

, “Geçmişte nasıl sıkıntıları aştıysak şimdi de aşacağız. Taraftarlarımız umutlarını asla yitirmesinler” diyerek camiadan destek istedi.

'ın tecrübeli yıldızı , siyah-beyazlı camiadan destek istedi. Şu anda farklı bir oyun yapısına geçiş yapmaya çalıştıklarını belirten Kanadalı, "Tam anlamıyla uyum süreci içerisindeyiz. Başlangıç aşamasında işler umduğumuz gibi gitmedi, alışık olduğumuzdan farklı bir yapıya geçiş yapmaya çalışıyoruz. Bunlar futbolda olabilecek şeyler. Bazen işler planladığınız şekilde başlamıyor ama biz oyuncu grubu olarak bu oyun planına inanmaya devam ediyoruz" dedi. Atiba şöyle devam etti: "Daha önce de zor zamanlar geçirdiğimiz oldu ve geçmişte nasıl bu sıkıntıları aştıysak şimdi de yine aşacağız. Bu tabloyu mutlaka değiştireceğiz, umutlarını yitirmesinler."
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