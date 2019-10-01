01 Ekim 2019, Salı
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Bizi semte sokmazlar!
Giriş Tarihi: 01.10.2019
Ahmet Nur Çebi’nin kurmayları “Aday olmazsak bizi bırakın maça, semte bile sokmazlar” diyerek Çebi’nin seçimlerde adaylığını koyacağını açıkça dile getirdi.
Başkan Fikret Orman'ın geçen hafta yaptığı açıklama, daha sonra alınan olağanüstü kongre kararı, bir de üzerine Trabzonspor hezimeti Beşiktaş'ta tüm planları bozdu. 20 Ekim'de yapılacak seçimde başkan adayı olması beklenen Ahmet Nur Çebi'nin, aralarında eski yöneticilerin de bulunduğu bazı isimlerle İstanbul'da bir otelde acil toplantı yaptığı ifade edildi. Çebi'nin aradığı bu isimleri, "Benimle misin?" diyerek toplantıya çağırdığı öğrenildi. Adaylığı en çok beklenen Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla beraber sürekli toplantı halinde ve çok büyük bir vazgeçiş yapmazsa mutlaka aday olacak. Hatta Ahmet Çebi'in en yakınındaki ve yönetim aday listesinde olacağı kesin olan bir isim "Bu sefer kesin seçime gireceğiz. Aday olmazsak bizi bırakın maça, semte bile sokmazlar artık" diyerek Ahmet Nur Çebi'nin adaylığını koyacağını oldukça açık şekilde dile getirdi.
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