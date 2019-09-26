26 Eylül 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.09.2019

, 'in 6. haftasında pazar günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Ümraniye BJK 'nde, Teknik Direktör yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra gruplar halinde dar alanda yapılan pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Tedavisine devam edilen Victor Ruiz, antrenmanın son bölümünde sahada koşu yaptı.

Öte yandan antrenman sırasında basın mensuplarının yanına gelen , Başkan 'ın aldığı istifa kararıyla ilgili soruları yanıtlamadı.

, maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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