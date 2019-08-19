19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Roma'dan Vida'ya da kanca
Giriş Tarihi: 19.08.2019
Beşiktaş'ın yıldızları İtalyan ekibinin radarına girdi. Roma'nın Güven Yalçın'dan sonra Domagoj Vida için de harekete geçeceği belirtildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Çizme'nin sarı-kırmızılı temsilcisi, Hırvat stoper için kısa süre içerisinde Kartal'ın kapısını çalacak.
Roma'nın tecrübeli stoper için 5 milyon euro'luk bir teklif sunması bekleniyor. Beşiktaş yönetimi ise 30 yaşındaki stoper için 9 milyon euro'luk bir rakam istiyor. Vida, Kartal'a bonservissiz gelmişti.
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