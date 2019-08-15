Vidal'den Beşiktaş'a onay

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Barcelona'nın orta saha oyuncusu Arturo Vidal, sosyal medyada sürpriz bir harekete imza attı. Barcelona’nın orta saha oyuncusu Vidal kendisine “Come to Beşiktaş” yazan takipçisinin yorumunu beğendi.

Şilili yıldız, kendisine "Come to Beşiktaş" yazan bir takipçisinin yorumunu beğendi. Orta saha oyuncusunun bu hareketi, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Şili'nin ADN radyosundan paylaşımla ilgili şu yorum yapıldı: "Kral Arturo, Barça'da mutlu ama 32 yaşında. 2 yıllık daha sözleşmesi var ama Barça'da 2 yıl daha oynar mı? Medel'in de yakın dostu, menajerleri de aynı. Bu mesaj bugünün transferi için olmasa da ilerleyen dönem için bir transfer hazırlığı olarak görülebilir. "



Geçen sezon La Liga'da Barça formasıyla 33 maça çıkan ve ciddi talipleri olan Vidal'in bu paylaşımı heyecan yarattı.