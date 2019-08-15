15 Ağustos 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Vidal'den Beşiktaş'a onay

Vidal'den Beşiktaş'a onay
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.08.2019

'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Barcelona'nın orta saha oyuncusu , sosyal medyada sürpriz bir harekete imza attı. Barcelona’nın orta saha oyuncusu Vidal kendisine “Come to Beşiktaş” yazan takipçisinin yorumunu beğendi.

Şilili yıldız, kendisine "Come to " yazan bir takipçisinin yorumunu beğendi. Orta saha oyuncusunun bu hareketi, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Şili'nin ADN radyosundan paylaşımla ilgili şu yorum yapıldı: "Kral Arturo, Barça'da mutlu ama 32 yaşında. 2 yıllık daha sözleşmesi var ama Barça'da 2 yıl daha oynar mı? Medel'in de yakın dostu, menajerleri de aynı. Bu mesaj bugünün transferi için olmasa da ilerleyen dönem için bir transfer hazırlığı olarak görülebilir. "

Geçen sezon La Liga'da Barça formasıyla 33 maça çıkan ve ciddi talipleri olan Vidal'in bu paylaşımı heyecan yarattı.

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