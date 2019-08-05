05 Ağustos 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Victor Ruiz, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Victor Ruiz, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.08.2019

Beşiktaş Kulübü, büyük ölçüde anlaşmaya vardığı İspanyol futbolcu 'in yarın İstanbul'a geleceğini bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, (La Liga) ekiplerinden Villarreal'de forma giyen 30 yaşındaki stoperin yarın saat 17.40'da Sabiha Gökçen Havaalanı'nda olacağı belirtildi.

Ruiz'in Beşiktaş ile 3 sezonluk sözleşme imzalaması bekleniyor.

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