05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Victor Ruiz, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Giriş Tarihi: 05.08.2019
Beşiktaş Kulübü, büyük ölçüde anlaşmaya vardığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz'in yarın İstanbul'a geleceğini bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Villarreal'de forma giyen 30 yaşındaki stoperin yarın saat 17.40'da Sabiha Gökçen Havaalanı'nda olacağı belirtildi.
Ruiz'in Beşiktaş ile 3 sezonluk sözleşme imzalaması bekleniyor.
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