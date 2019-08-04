Serdal Adalı: "Burak Yılmaz maliyetinde ve kalitesinde golcü Türkiye'de yok"

Beşiktaş Kulübü 2'nci Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı ekibin Avusturya kampında gündemi değerlendirdi. Dün yapılan sabah antrenmanının ardından kampı takip eden basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya gelen Adalı, teknik direktör Abdullah Avcı'nın enerjisinin çok pozitif olduğunu söylerken oyuncuların da genel havasından çok memnun kaldıklarını açıkladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşme için konuşmaya başladıklarından itibaren gösterdiği enerjisini çok pozitif olarak değerlendiren Adalı "Abdullah Avcı gerçekten inanılmaz derecede pozitif bir insan. Çok pozitif bir kişilik. Hiçbir zaman olumsuz düşünmüyor. Mutlaka pozitif yönde değerlendiriyor her şeyi. Onun için takımdaki oyuncuların ve personelin mutluluğu daha önemli. Hatta kendisiyle yaptığımız görüşmede 'Gerekirse benim paramı sezon sonunda verin, ama futbolcuların ve personelin içerde alacağı kalmasın. Onların kafası rahat olsun' diye konuşmuştu. Biz de zaten Bankalar Birliği ile yaptığımz anlaşmadan sonra tüm alacakları ödedik ve şu anda futbolculara borcumuz da yok. İnanıyorum ki Abdullah hoca çok başarılı olacak. İstediği sistemi oynayacak futbolcu kalitesine sahip olduğunu her fırsatta söylüyor. Transferde de ısrarla istediği bir isim yok. Listemiz var, sadece bu listeden istemediği oyuncuyu söylüyor, biz de diğer oyuncularla görüşüyoruz" şeklinde konuştu.



"BURAK YILMAZ MALİYETİNDE VE KALİTESİNDE GOLCÜ TÜRKİYE'DE YOK"

Burak Yılmaz'ın sakatlanması ve ligin ilk 3 maçını kaçıracak olmasıyla birlikte merak edilen konuların başında gelen 'Santrfor transferi yapılacak mı' sorusuna da cevap veren Adalı, "Burak'ın sakatlığı çok üzücü. Onun da bizim de moralimiz gerçekten çok bozuk. Çünkü, Burak özel bir oyuncu, özel bir golcü. O maliyette onun kalitesinde Türkiye'de ve Avrupa'da bir santrfor yok. Dolayısıyla kısa süre içinde aynı kalitede ve maliyette bir santrfor bulmak çok zor açıkçası. Düşük profilde bir oyuncu alacağımıza Güven ve Umut Nayır'a şans veririz. Biz bu gençlere güveniyoruz. Şu anki planlamada sol stoper ve sol bek alacağız. Ama; eğer ki hocamızdan bu yönde bir talep gelirse tabiki değerlendiririz. Sol stoperi alıp hemen santrfor transferine geçeriz. Hatta arkadaşlarımız liste yapmaya bile başlamıştır. Çünkü 3 maç değil bir maç bile çok önemli diye cevap verdi.



"UMUT MERAŞ İÇİN EN FAZLA 6 MİLYON LİRA VERİRİZ"

Uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan Umut Meraş konusuna da değinen Serdal Adalı "Umut Meraş için kriterlerimiz belli. Onun için belirlediğimiz rakam en fazla 6 milyon Türk Lirası. Bundan yukarı çıkmayız. Çünkü; bizdeki gençlerden çok umutluyuz. Mesela sol bekte Rıdvan'ın önünü kesmek istemiyoruz.Teknik direktörümüz de kampa gelen 5 oyuncunun çalışmasından ve yeteneklerinden çok umutlu ve takımda kalmasından yana" ifadelerini kullandı.



"MARTİNS İNDİ TRANSFERİNİN GERÇEKLEŞMESİ ÇOK ZOR"

İsmi daha önce siyah-beyazlı ekiple anılan Martins İndi'nin transferinin zor olduğunu belirten Adalı, "Sol stoper en birinci önceliğimiz.Martins İndi transferi biraz zor görünüyor. Çünkü maliyeti çok yüksek. Burada başka alternatiflerle görüşme halindeyiz. Sol bek konusunu biraz önce açıkladık zaten. Takımdan ayrılması söz konusu olan futbolculardan Roco'yu özellikle isteyen takımlar oldu ama kendisi gitmek istemiyor. Quaresma'ya gelen herhangi bir teklif yok. Yedek kaleci de bakıyoruz. Uygun şartlarda olursa bir tane kaleci alabiliriz. Mario Gomez çok yazılıyor ama gündemimize gireceğini zannetmiyorum. Yeni transferimiz Boyd ise bizim bu seneki yıldızımız olur diye düşünüyorum " dedi.



"3 SENE SONRASININ BEŞİKTAŞ'INI OLUŞTURACAĞIZ"

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın altyapısı ile de çok ilgilendiğini ifade eden Serdal Adalı "Gerçekten güzel bir planlama ve proje hazırlığı içindeyiz. Bunun detaylarını önümüzdeki süreçte açıklayacağız ama şu kadarını söyleyebilirim, 3 sene sonrasının Beşiktaş'ını oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun içinde kendi altyapı oyuncularımızda var. Avrupa'da izlediğimiz 6-7 genç oyuncu da var" şeklinde konuştu.