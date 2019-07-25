25 Temmuz 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Kagawa’da rakip Celta

Kagawa’da rakip Celta
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.07.2019

Beşiktaşlılar'ın ağzına bir parmak bal çalıp, Dortmund'a geri dönen 'dan bir iyi bir de kötü haber geldi. Alman ekibiyle kontratı Haziran 2020'de bitecek Japon orta sahanın düşük bir bonservisle serbest bırakılacağı belirtildi. Bild’e göre; Borussia Dortmund düşük bir bedelle Japon yıldızı bırakacak. Fakat arada bir sorun var o da .

Beşiktaşlılar'ın ağzına bir parmak bal çalıp, Dortmund'a geri dönen 'dan bir iyi bir de kötü haber geldi. Alman ekibiyle kontratı Haziran 2020'de bitecek Japon orta sahanın düşük bir bonservisle serbest bırakılacağı belirtildi. Bild'in haberine göre; Dortmund daha önce kadroda düşünmediğini belirttiği futbolcuyu satmaya hazır ancak arada bir rakip var o da . Kagawa, Beşiktaş ile yollarını ayırdığında 'da forma giymek istediğini belirtmişti. Fakat Celta'nın 30 yaşındaki oyuncuya vergiler düşüldüğünde önerdiği teklifin, Beşiktaş'ın vereceği miktardan daha az olduğu kaydedildi. Yıldız orta sahanın bu nedenle geçen sezon uyum sorununu da atlattığı Beşiktaş'a gelebileceği konuşuluyor.

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