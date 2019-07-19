19 Temmuz 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta idmanlar tam gaz

Beşiktaş'ta idmanlar tam gaz
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.07.2019

Beşiktaş'ta hazırlıkları tam gaz sürüyor. Beşiktaş, hazırlıkları yine çift antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Tyler Boyd da kampa katılıp arkadaşlarıyla tanıştı.

Beşiktaş, hazırlıklarına dün de çift antrenmanla devam etti. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı oyuncular, istasyon koşularının ardından 5'e 2 ve şut çalışması yaptı. Antrenmana izinli olan Medel katılmadı. Burak Yılmaz ve Atiba, takımdan ayrı sahada koştu.

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Takımın yeni transferi Tyler Boyd, dün siyah-beyazlıların kampına katıldı. Boyd, teknik direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarıyla tanıştı. Sıcak bir şekilde karşılanan ABD'li oldukça keyifliydi.

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