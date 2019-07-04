04 Temmuz 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Gary Medel’e izin çıkmadı

Gary Medel’e izin çıkmadı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.07.2019

Şili ile Copa America'da mücadele eden Medel fiyatını artırdı. Beşiktaş, alacaklarına karşılık bonservisini isteyen Gary Medel'i bedelsiz göndermeyi kabul etmedi.

Beşiktaş, alacaklarına karşılık bonservisini isteyen Gary Medel'i bedelsiz göndermeyi kabul etmedi. Şili ile Copa America'da yarı finale yükselen ve ortaya koyduğu başarılı performansla alkış toplayan 31 yaşındaki Medel'den memnun olan yönetimin, "İkinci etap kamp dönemine kadar izinlisin. Kalan alacaklarını da ödeyeceğiz. Ancak illa gitmek istiyorsan makul bir teklif getir ve git" diyeceği öğrenildi. Medel'in Copa America sonrası siyah-beyazlı yöneticileri arayarak geleceğiyle ilgili kararını bildirmesi bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş iki transferi birden bitirdi! Anlaşma tamam Beşiktaş iki transferi birden bitirdi! Anlaşma tamam
Abdullah Avcı sağlık kontrolünden geçti Abdullah Avcı sağlık kontrolünden geçti
Yöneticiler arasında gerginlik! Yöneticiler arasında gerginlik!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör