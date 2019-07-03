Fenerbahçe Jailson ve Zajc listeye koydu

Birçok kulübün listesinde olan Eljif Elmas'tan sonra iki futbolcunun da satışı için onay çıktı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe Yönetimi, Jailson ile Miha Zajc için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Birçok kulübün listesinde olan Eljif Elmas'tan sonra iki futbolcunun da satışı için onay çıktı. İstenen bedellerin verilmesi halinde iki futbolcunun da satılacağı belirtildi.



Dünya ?Fenerbahçeliler Günü olarak kutlanan 19 Temmuz'da yeni sezon formaları da satışa çıkacak. Sarı-lacivertli taraftarların sabırsızlıkla beklediği formalar, Fenerium mağazalarında futbolseverlerle buluşacak. Mağazalarda formaların dışında kadın ve çocuklar için de birçok yeni sezon ürünü yer alacak.



35.5 MİLYON TL KASADA OLACAK

Geçtiğimiz sezon AVIS ile yaptığı sponsorluk anlaşmasında yer alan opsiyon maddesi kullanan Fenerbahçe, önemli bir gelir sağlayacak. Samandıra'da önceki günkü sezonun ilk idmanına AVIS yazılı antrenman formalarıyla çıkan sarı-lacivertlilerin kasasına bu anlaşmadan 35 milyon 500 bin TL girecek.



BÜYÜK GÜN 19 TEMMUZ

Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kutlanan 19 Temmuz'da yeni sezon formaları da satışa çıkacak. Sarı-lacivertli taraftarların sabırsızlıkla beklediği formalar, Fenerium mağazalarında futbolseverlerle buluşacak. Mağazalarda formaların dışında kadın ve çocuklar için de birçok yeni sezon ürünü yer alacak.