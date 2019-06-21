21 Haziran 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Umut gün sayıyor

Umut gün sayıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.06.2019

, ’un 23 yaşındaki sol beki için yeşil-beyazlılarla anlaştı; genç yıldız imza için geri sayıma geçti

'ta konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, forması giyen oyuncunun kulübüyle her konuda anlaşma sağladı. Beşiktaş ve Bursaspor, Umut Meraş'ın transferi için anlaşmaya vardı. İki kulüp, 23 yaşındaki sol bek için 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. İmza için geri sayına geçen Umut'un haftaya resmen Beşiktaşlı olması bekleniyor. Kariyerine Yeşilköy altyapısında başlayan Umut Meraş, 2014 yılında Boluspor'a transfer oldu ve geçtiğimiz yıl Bursaspor'a geçti. 'de Bursaspor formasıyla 27 maça çıkan 23 yaşındaki genç sol bek, 2 kez de gol sevinci yaşadı.

GÖNÜL'ÜN YANINA 2 ALTERNATİF

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 'nın raporu doğrultusunda maliyeti düşük transferler üzerine yoğunlaşmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, 'ün yanına iki alternatif isim belirledi. 34 yaşındaki Gökhan Gönül'ün alternatifi için çalışmalara başlayan Beşiktaş, Altınordu forması giyen Kerim Alıcı (21) ve Bursaspor'dan Barış Yardımcı (26) için nabız yoklamaya başladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Transferde anlaşma sağlandı! İşte bonservis bedeli Transferde anlaşma sağlandı! İşte bonservis bedeli
Beşiktaş transfer bombasını patlattı! İşte bonservis bedeli Beşiktaş transfer bombasını patlattı! İşte bonservis bedeli
Atiba'nın yerine Bachirou Atiba'nın yerine Bachirou
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör