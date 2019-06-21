Umut gün sayıyor

Beşiktaş, Bursaspor’un 23 yaşındaki sol beki Umut Meraş için yeşil-beyazlılarla anlaştı; genç yıldız imza için geri sayıma geçti

Beşiktaş'ta Umut Meraş konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Bursaspor forması giyen oyuncunun kulübüyle her konuda anlaşma sağladı. Beşiktaş ve Bursaspor, Umut Meraş'ın transferi için anlaşmaya vardı. İki kulüp, 23 yaşındaki sol bek için 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. İmza için geri sayına geçen Umut'un haftaya resmen Beşiktaşlı olması bekleniyor. Kariyerine Yeşilköy altyapısında başlayan Umut Meraş, 2014 yılında Boluspor'a transfer oldu ve geçtiğimiz yıl Bursaspor'a geçti. Süper Lig'de Bursaspor formasıyla 27 maça çıkan 23 yaşındaki genç sol bek, 2 kez de gol sevinci yaşadı.



GÖNÜL'ÜN YANINA 2 ALTERNATİF



Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda maliyeti düşük transferler üzerine yoğunlaşmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Gökhan Gönül'ün yanına iki alternatif isim belirledi. 34 yaşındaki Gökhan Gönül'ün alternatifi için çalışmalara başlayan Beşiktaş, Altınordu forması giyen Kerim Alıcı (21) ve Bursaspor'dan Barış Yardımcı (26) için nabız yoklamaya başladı.