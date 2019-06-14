14 Haziran 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş Gökhan Töre ile yollarını ayrıma kararı aldı!

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Bir dönem resmen kapandı...
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.06.2019

Ve için Gökhan Töre için Beşiktaş macerası sona erdi.Beşiktaş'ta yönetiminde kadroyla ilgili yeni yapılanma sürerken takımdaki geleceği merak edilen isimlerden Gökhan Töre’nin durumu netlik kazandı. Geçtiğimiz sezon bırakılan ve sözleşmesi sona eren Gökhan Töre gönderiliyor.

Spor Toto Süper Ligi üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta, 'nin durumu da belli oldu. Siyah beyazlılarda olan oyuncuyla ilgili karar verildi.

Teknik heyetin kalması yönünde rapor verdiği iddia edilen oyuncuyla ilgili yönetimden veto geldi ve Töre'nin gönderileceği belirtildi.

Şu anda askerlik görevini yapan Töre'yle yollar, oyuncu askerden döndükten sonra resmen ayrılacak.

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