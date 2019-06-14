Son dakika: Beşiktaş Gökhan Töre ile yollarını ayrıma kararı aldı!

Ve Gökhan Töre için Gökhan Töre için Beşiktaş macerası sona erdi.Beşiktaş'ta Abdullah Avcı yönetiminde kadroyla ilgili yeni yapılanma sürerken takımdaki geleceği merak edilen isimlerden Gökhan Töre’nin durumu netlik kazandı. Geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi sona eren Gökhan Töre gönderiliyor.

Spor Toto Süper Ligi üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta, Gökhan Töre'nin durumu da belli oldu. Siyah beyazlılarda kadro dışı olan oyuncuyla ilgili karar verildi.

Teknik heyetin kalması yönünde rapor verdiği iddia edilen oyuncuyla ilgili yönetimden veto geldi ve Töre'nin gönderileceği belirtildi.

Şu anda askerlik görevini yapan Töre'yle yollar, oyuncu askerden döndükten sonra resmen ayrılacak.