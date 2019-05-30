Beşiktaş'tan flaş Abdullah Avcı açıklaması
Beşiktaş'tan Abdullah Avcı konusunda ilk açıklama geldi. Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran deneyimli teknik adamın birkaç gün içinde Beşiktaş tarafından duyurulacağı ifade edildi.
Beşiktaş yöneticisi Ahmet Ürkmezgil, Abdullah Avcı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
TRT Spor'a konuşan Ürkmezgil'in açıklamaları şöyle:
"Abdullah Avcı ile bir takım görüşmelerimiz var. Olumlu seyrediyor. Atılmış bir imza yok. Kesinleşmiş bir şey yok. O noktaya gelince kulübümüz açıklama yapacak. Abdullah Avcı konusunu birkaç gün içinde resmiyete dökeceğiz. Abdullah Avcı ile büyük bir ihtimalle 3 yıl olarak kontrat tecelli edecektir.
Büyük takımda olmayı her hoca ister. Abdullah Avcı'nın heyecanı da olacaktır. Avcı ile kontrat detayları konuşulmadı. Bu detayları konuşacağız birkaç gün içinde. Aşılmayacak meseleler değil. Başakşehir ile ilgisini kesmesini bekledik.
Abdullah Avcı ile yardımcı hocaları, ekibi ile ilgili konuşacağız. İlla olmasını istediği isimler olacaktır. Bizden kalmasını istediğimiz insanlar vardır. Rahatlıkla konuşarak hallederiz.
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