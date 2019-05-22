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1. Kategori 245TL
Beşiktaş Kasımpaşa maçının biletlerini satışa sundu
Giriş Tarihi: 22.05.2019
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Beşiktaş, bu mücadelenin biletlerini satışa sunduğunu açıkladı. Biletler 90 TL ile 800 TL arasında değişiyor.
Süper Lig'de 62 puanla 3. sırada bulunan ve yerini korumak isteyen Beşiktaş, ligin son haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, cuma günü saat 21.00'de oynanacak olan karşılaşmanın biletleri de satışa sunuldu. 90 TL ile 800 TL arasında değişen bilet fiyatları şu şekilde:
1. Kategori 245TL
2. Kategori 225TL
3. Kategori 205TL
4. Kategori 195TL
5. Kategori 165TL
6. Kategori 150TL
7. Kategori 100TL
8. Kategori 90TL
VIP: 680TL
1903 A-E: 680TL
1903 B-D: 750TL
1903 C: 800TL
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