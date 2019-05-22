22 Mayıs 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kasımpaşa maçının biletlerini satışa sundu

Kasımpaşa maçı biletleri satışta
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.05.2019

Spor Toto 'in son haftasında 'yı ağırlayacak olan , bu mücadelenin biletlerini satışa sunduğunu açıkladı. Biletler 90 TL ile 800 TL arasında değişiyor.

'de 62 puanla 3. sırada bulunan ve yerini korumak isteyen , ligin son haftasında 'yı konuk edecek. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, cuma günü saat 21.00'de oynanacak olan karşılaşmanın biletleri de satışa sunuldu. 90 TL ile 800 TL arasında değişen bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori 245TL
2. Kategori 225TL
3. Kategori 205TL
4. Kategori 195TL
5. Kategori 165TL
6. Kategori 150TL
7. Kategori 100TL
8. Kategori 90TL
VIP: 680TL
1903 A-E: 680TL
1903 B-D: 750TL
1903 C: 800TL

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