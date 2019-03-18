18 Mart 2019, Pazartesi
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‘Futbolcu böyle üfler’
Giriş Tarihi: 18.03.2019
Beşiktaş, yıldız oyuncusu Kagawa'nın doğum gününü kutladı.
30 yaşına giren Japon orta saha için bir video yayınlandı. Kagawa'nın şut atarak pasta üzerindeki mumu söndürdüğü video için "Futbolcu dediğin böyle mum üfler! İyi ki doğdun" yorumu yapıldı. Bu paylaşım yüzbinlerce beğeni aldı.
Futbolcu dediğin böyle mum üfler!— Beşiktaş JK (@Besiktas) 17 Mart 2019
İyi ki Doğdun! Happy Birthday!
🎂⚽
お誕生日おめでとう 香川 真司 @S_Kagawa0317#SamuraioftheBosphorus pic.twitter.com/FjiNar7Efc
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