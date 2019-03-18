18 Mart 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

‘Futbolcu böyle üfler’

‘Futbolcu böyle üfler’
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.03.2019

, yıldız oyuncusu 'nın doğum gününü kutladı.

30 yaşına giren Japon orta saha için bir video yayınlandı. 'nın şut atarak pasta üzerindeki mumu söndürdüğü video için "Futbolcu dediğin böyle mum üfler! İyi ki doğdun" yorumu yapıldı. Bu paylaşım yüzbinlerce beğeni aldı.



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