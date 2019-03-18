18 Mart 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 Giriş Tarihi: 18.03.2019

, 'in 27. haftasında deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, A Milli Takım'ın başında yer alan teknik direktör 'in yokluğunda idman, yardımcısı antrenörler yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular ayak tenisi oynadı. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana olan Dorukhan Toköz, , Güven Yalçın, , , Adem Ljajic, , Cyle Larin, Domagoj Vida, , , Muhayer Oktay, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, , Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Akgün katılmadı.

, maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

'Milli Takım Şenol Güneş'i etkiledi' tezi çürüdü

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
'Milli Takım Güneş'i etkiledi' tezi çürüdü 'Milli Takım Güneş'i etkiledi' tezi çürüdü
'Önce vatan' dediler... Üç büyüklerin şehit futbolcuları 'Önce vatan' dediler... Üç büyüklerin şehit futbolcuları
Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu! Ünlü isim tesislere geldi Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu! Ünlü isim tesislere geldi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör