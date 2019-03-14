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Fikret Orman, Japon gazetecilerle bir araya geldi
Giriş Tarihi: 14.03.2019
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, temaslarda bulunduğu Japonya'da gazetecilerle bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fikret Orman'ın Japon gazetecilerle toplantıda Beşiktaş hakkında bilgiler verdiği ifade edildi.
Beşiktaş Futbol Takımı'nın Japonya'da yapmayı planladığı yaz kampı hakkında açıklamalarda bulunan Orman'ın, Shinji Kagawa'nın transferi hakkındaki soruları da cevapladığı belirtildi.
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