14 Mart 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Fikret Orman, Japon gazetecilerle bir araya geldi

Fikret Orman Japon gazetecilerle bir araya geldi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.03.2019

Kulübü Başkanı , temaslarda bulunduğu 'da gazetecilerle bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 'ın toplantıda hakkında bilgiler verdiği ifade edildi.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 'da yapmayı planladığı yaz kampı hakkında açıklamalarda bulunan Orman'ın, 'nın transferi hakkındaki soruları da cevapladığı belirtildi.

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