12 Mart 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Sahada var zirvede yok!

Sahada var zirvede yok!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.03.2019

Ligin ikinci yarısındaki yenilmezlik serisine rağmen sıkıntılı günler yaşayan siyah-beyazlı takım zirve hedefinden uzak kaldı. Son 18 sezonun en kötü ikinci savunma performansını sergileyen Kara Kartallar, 50 gol atarken kalesinde ise tam 34 gol gördü.

, sezonun ikinci yarısındaki yenilmezlik serisine rağmen sıkıntılı günler yaşıyor. Ligin ilk yarısında 7 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgi sonunda 26 puan toplayan siyahbeyazlı ekip, ikinci devrede daha iyi bir performans sergiledi. 'in ikinci bölümünde çıktığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik alan Beşiktaş, 18 puanı hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, ligin ikinci yarısındaki yenilmezlik serisine rağmen 57 puanlı lider 'in 13 puan gerisinde kaldı.

25 MAÇTA 34 GOL YEDİLER

Beşiktaş, savunma performansıyla da bu sezon büyük sıkıntılar yaşadı. Süper Lig'de 25. haftalar dikkate alındığında Beşiktaş, son 18 sezonun en kötü ikinci savunma performansını 2018-19'da sergiledi. 2000-01 sezonunda 25 haftalık bölümde kalesinde 40 gol gören siyah-beyazlılar; büyük bölümünde Loris Karius'un görev yaptığı 2018-19'un 25 haftalık periyodunda 34 gol yedi. Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 8 maçta yenilmemesine rağmen zirve hedefinden uzak kaldı.

KRiTiK KAYIPLAR

Beşiktaş, ikinci yarıdaki en kritik puan kayıplarını F.Bahçe ve karşısında yaşadı. F.Bahçe ile Vodafone Park'ta oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci devrede yediği gollerle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, bir sonraki hafta Kayseri ile 2-2 berabere kalarak 2 puan daha kaybetti. Siyah-beyazlı takım, yaşadığı bu puan kayıplarıyla şampiyonluk şansını zora soktu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Taraftarlar ‘Guti’ diyor Taraftarlar ‘Guti’ diyor
Japonya’da gündem Japonya’da gündem
Kartal hocasını arıyor Kartal hocasını arıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör