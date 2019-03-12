12 Mart 2019, Salı
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25 MAÇTA 34 GOL YEDİLER
Beşiktaş, savunma performansıyla da bu sezon büyük sıkıntılar yaşadı. Süper Lig'de 25. haftalar dikkate alındığında Beşiktaş, son 18 sezonun en kötü ikinci savunma performansını 2018-19'da sergiledi. 2000-01 sezonunda 25 haftalık bölümde kalesinde 40 gol gören siyah-beyazlılar; büyük bölümünde Loris Karius'un görev yaptığı 2018-19'un 25 haftalık periyodunda 34 gol yedi. Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 8 maçta yenilmemesine rağmen zirve hedefinden uzak kaldı.
KRiTiK KAYIPLAR
Beşiktaş, ikinci yarıdaki en kritik puan kayıplarını F.Bahçe ve Kayseri karşısında yaşadı. F.Bahçe ile Vodafone Park'ta oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci devrede yediği gollerle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, bir sonraki hafta Kayseri ile 2-2 berabere kalarak 2 puan daha kaybetti. Siyah-beyazlı takım, yaşadığı bu puan kayıplarıyla şampiyonluk şansını zora soktu.
Sahada var zirvede yok!
Giriş Tarihi: 12.03.2019
Ligin ikinci yarısındaki yenilmezlik serisine rağmen sıkıntılı günler yaşayan siyah-beyazlı takım zirve hedefinden uzak kaldı. Son 18 sezonun en kötü ikinci savunma performansını sergileyen Kara Kartallar, 50 gol atarken kalesinde ise tam 34 gol gördü.
Beşiktaş, sezonun ikinci yarısındaki yenilmezlik serisine rağmen sıkıntılı günler yaşıyor. Ligin ilk yarısında 7 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgi sonunda 26 puan toplayan siyahbeyazlı ekip, ikinci devrede daha iyi bir performans sergiledi. Süper Lig'in ikinci bölümünde çıktığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik alan Beşiktaş, 18 puanı hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, ligin ikinci yarısındaki yenilmezlik serisine rağmen 57 puanlı lider Medipol Başakşehir'in 13 puan gerisinde kaldı.
25 MAÇTA 34 GOL YEDİLER
Beşiktaş, savunma performansıyla da bu sezon büyük sıkıntılar yaşadı. Süper Lig'de 25. haftalar dikkate alındığında Beşiktaş, son 18 sezonun en kötü ikinci savunma performansını 2018-19'da sergiledi. 2000-01 sezonunda 25 haftalık bölümde kalesinde 40 gol gören siyah-beyazlılar; büyük bölümünde Loris Karius'un görev yaptığı 2018-19'un 25 haftalık periyodunda 34 gol yedi. Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 8 maçta yenilmemesine rağmen zirve hedefinden uzak kaldı.
KRiTiK KAYIPLAR
Beşiktaş, ikinci yarıdaki en kritik puan kayıplarını F.Bahçe ve Kayseri karşısında yaşadı. F.Bahçe ile Vodafone Park'ta oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci devrede yediği gollerle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, bir sonraki hafta Kayseri ile 2-2 berabere kalarak 2 puan daha kaybetti. Siyah-beyazlı takım, yaşadığı bu puan kayıplarıyla şampiyonluk şansını zora soktu.
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