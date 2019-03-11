12 Mart 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 Giriş Tarihi: 11.03.2019

'de 'u 3-2 yenen , 26. haftadaki karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise istasyon koşularının ardından pas çalışması üzerinde durdu. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve kondisyon koşuları ile sona erdi.

Yarın izin yapacak siyah-beyazlı takım, karşılaşmasının hazırlıklarını 13 Mart Çarşamba günü gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi güzel günler için yetmedi
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