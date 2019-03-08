08 Mart 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Şenol Güneş tesisteki kadın çalışanlara çiçek verdi

Güneş tesisteki kadın çalışanlara çiçek verdi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.03.2019

Beşiktaş Teknik Direktörü ve futbolcular, 8 Mart dolayısıyla tesisteki kadın çalışanlara çiçek verdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK 'nde yönetim kurulu üyesi , teknik direktör , teknik ekip ve futbolcuların, tesisteki kadın çalışanlardan beslenme uzmanı Müge Şafak ile personeller Kıymet Kabaoğlu ve Suna Atalay'a çiçek takdim ettiği ifade edildi.

Öte yandan, HDI Sigorta Ataman Güneyligil ile Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Zoran Terzic'in de kendi sporcularına hediye ve çiçek takdim ettiği kulüp sitelerinden duyuruldu.


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