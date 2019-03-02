02 Mart 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Dorukhan cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ta Dorukhan cezalı duruma düştü
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.03.2019

'de 'a konuk olan 'ta, karşılaşmanın 15. dakikasında gören Dorukhan cezalı duruma düştü. Genç oyuncu, 25. hafta maçında oynanacak maçında forma giyemeyecek.

'ta son haftalardaki başarılı çıkışı ile dikkat çeken şoku yaşanıyor... Performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve teknik direktör 'in bankoları arasına giren genç oyuncu 'ye kart sınırında gitmişti.

'in 24. hafta mücadelesinde 'a karşı 15. dakikada gören Beşikltaşlı Dorukhan Toköz cezalı duruma düştü. Genç oyuncu 25. hafta maçında oynanacak maçında görev yapamayacak.

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