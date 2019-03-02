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Beşiktaş'ta Dorukhan cezalı duruma düştü
Giriş Tarihi: 02.03.2019
Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş'ta, karşılaşmanın 15. dakikasında sarı kart gören Dorukhan cezalı duruma düştü. Genç oyuncu, 25. hafta maçında oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta son haftalardaki başarılı çıkışı ile dikkat çeken Dorukhan Toköz şoku yaşanıyor... Performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve teknik direktör Şenol Güneş'in bankoları arasına giren genç oyuncu Kayseri'ye kart sınırında gitmişti.
Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Kayserispor'a karşı 15. dakikada sarı kart gören Beşikltaşlı Dorukhan Toköz cezalı duruma düştü. Genç oyuncu 25. hafta maçında oynanacak Konyaspor maçında görev yapamayacak.
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