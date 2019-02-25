Zago, Holosko ve Amokachi dev derbiyi yorumladı
Siyah-beyazlı takımların eski yıldızları Zago, Holosko ve Amokachi dev derbiyi yorumladı: Üzgünüm Fenerbahçe, Beşiktaş kazanacak
Bir dönem siyah-beyazlı formayı giyip taraftarların sevgisini kazanmış eski Beşiktaşlılar, bugünkü derbi mücadelesini değerlendirdi. "Her zaman bir Beşiktaş taraftarı olarak kalacağım" diyen Zago, "Sadece Türkiye değil dünya futbolunun en önemli klasik derbileri arasında yer alıyor. Her zaman Beşiktaş taraftarı olarak kalacağım. Takımıma bol şans diliyor, Beşiktaş'ın yeni bir zafer daha kazanmasını istiyorum" ifadesini kullandı. Holosko da "İnşallah Beşiktaş 3 puan kazanacak. Haydi Beşiktaş! Haydi taraftarlar. Kartal gol gol gol" diye konuştu. Efsanelerden Amokachi de "Kardeşlerim Ayew ve Moses, F.Bahçe adına oynuyor fakat üzgünüm çocuklar, Beşiktaş kazanacak. Çünkü biz kartallarız" dedi.
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