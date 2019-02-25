25 Şubat 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Zago, Holosko ve Amokachi dev derbiyi yorumladı

Zago, Holosko ve Amokachi dev derbiyi yorumladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.02.2019

Siyah-beyazlı takımların eski yıldızları , Holosko ve Amokachi dev derbiyi yorumladı: Üzgünüm , kazanacak

Bir dönem siyah-beyazlı formayı giyip taraftarların sevgisini kazanmış eski Beşiktaşlılar, bugünkü derbi mücadelesini değerlendirdi. "Her zaman bir taraftarı olarak kalacağım" diyen , "Sadece değil dünya futbolunun en önemli klasik derbileri arasında yer alıyor. Her zaman Beşiktaş taraftarı olarak kalacağım. Takımıma bol şans diliyor, Beşiktaş'ın yeni bir zafer daha kazanmasını istiyorum" ifadesini kullandı. Holosko da "İnşallah Beşiktaş 3 puan kazanacak. Haydi Beşiktaş! Haydi taraftarlar. gol gol gol" diye konuştu. Efsanelerden Amokachi de "Kardeşlerim Ayew ve Moses, F.Bahçe adına oynuyor fakat üzgünüm çocuklar, Beşiktaş kazanacak. Çünkü biz kartallarız" dedi.

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