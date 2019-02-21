21 Şubat 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Quaresma derbide 11'de!

Quaresma derbide 11'de!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 Giriş Tarihi: 21.02.2019

Ljajic’in kart cezası nedeniyle Portekizli yıldız pazartesi günü ilk 11’de oynayacak.

'ın tecrübeli ismi Quaresma, Fenerbahçe derbisiyle birlikte yeniden ilk 11'deki yerini alacak. Erzurum maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Portekizli yıldız, geçen hafta oynanan maçının ikinci yarısında şans bulmuştu. Aynı maçta Adem Ljajic'in gol sevinci sonrası sarı kart görmesinin ardından derbide cezalı duruma düşmesi, Quaresma'ya yeniden ilk 11 yolunu açtı. Devre arasında takımdan ayrılması gündeme gelen ancak buna rağmen tek bir idman bile kaçırmayan Q7, pazartesi akşamı Vodafone Park'ta başlama düdüğüyle birlikte sahada yer alacak ve hem Şenol Güneş hem de takımının en önemli silahlarından biri olacak.

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