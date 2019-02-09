09 Şubat 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Bursaspor maçının VAR'ı Hüseyin Göçek

Beşiktaş-Bursaspor maçının VAR'ı Hüseyin Göçek
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.02.2019

'ın, 'in 21. haftasında bu akşam sahasında Bursaspor ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu.

Spor Toto 'in 21. haftasında , bu akşam evinde Bursaspor ile oynayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Erdem Bayık yapacak.

Vodafone Park'ta oynanacak bu müsabakanın VAR hakemi ise oldu. 42 yaşındaki hakeme AVAR olarak da Ali Şansalan eşlik edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Flaş iddia! Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi bitti! Flaş iddia! Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi bitti!
Beşiktaş'a Quaresma müjdesi! Beşiktaş'a Quaresma müjdesi!
Beşiktaş - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör