04 Şubat 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Japonya'da gündem Shinji Kagawa

Japonyada gündem Shinji Kagawa
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 04.02.2019 Giriş Tarihi: 04.02.2019

karşısında mücadeleye dahil olduktan sonra 3 dakika içinde 2 gol atarak 6-2'lik farklı galibiyete katkıda bulunan 'ın Japon yıldızı , ülkesinde de manşetlere çıktı.

'ın ara transferde kadrosuna kattığı ve çıktığı ilk maçta filelerine 3 dakikada 2 gol atan Japon yıldız , ülkesi 'da manşetlere çıktı. Japonya'nın önde gelen gazeteleri, Kagawa'nın performansını sayfalarına taşırken, Japon yıldızın Beşiktaş kariyerine çok iyi bir başlangıç yaptığı belirtildi. Gazeteler, Kagawa'nın karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalara da geniş yer ayırdı.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ
Antalyaspor filelerini sarsan Shinji Kagawa, tarihine de geçti. Yıldız futbolcu attığı gollerle, Süper Lig tarihinde gol sevinci yaşayan ilk Japon futbolcu unvanına da sahip oldu. Karşılaşmanın 81. dakikasında Adem Ljajic'in yerine oyuna dahil olan ve buluştuğu ilk topta ağları havalandıran Kagawa, 82. dakikada attığı bu golün ardından 84. dakikada frikikten golü bulmuş ve oyuna girdikten sonraki 3 dakika içinde 2 gol atmayı başarmıştı.

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