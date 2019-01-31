Şenol Güneşten özeleştiri

Teknik direktör Şenol Güneş, başarısızlık konusunun farklı yorumlandığını söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk iki senedeki Şenol Güneş ile şu andaki Şenol Güneş arasında motivasyon olarak bir fark yok, ben işime motiveyim. Beşiktaş'ın geçen sezon 4'üncü olmasını ya da bu sezon yarışta biraz geri kalmasını, tek bir sebeple açıklamak mümkün değil. Yani sadece ödemeler yapılamadı, para sorunu vardı diye açıklanamaz. Ben de böyle söylemiyorum. Birçok sebebi var. Teknik, taktik, transfer, ekonomik, ben de dahil hepimizin hataları oldu. Nasıl ki başarıda pay hepimizinse başarısızlıkta da öyle!"



SÖZLEŞME BİLMECESİ



Teknik direktör Şenol Güneş'in, dün gazetecilere yaptığı sözleşme açıklaması kafa karıştırdı. Tecrübeli hoca, "Yönetim benimle sözleşme imzalamak istediğini açıkladı, bunu bana da söylediler. Ama bunu söylemek başka, oturup anlaşmak ve imza atmak başka. O da bugünün işi değil. Benim sözleşmem var, ayrıca daha kongre var" diyerek yeni sözleşme konusunda ne yönetimin ne de kendisinin son kararı vermediğini ifade etti.



GÜNEŞ'TEN iNCiLER



Hesapsız gidişler sıkıntı yarattı. Keşke Vagner Love sezon başında gitseydi de, Negredo bizimle kalsaydı.

Ljajic'ten daha fazla katkı bekliyorum. henüz istediğim seviyede değil.

Orkan Çınar'ı ben istedim. Fakat geldikten sonra istediğimiz verimi alamadık.

Tolga Zengin ile ilgili 1-2 senedir böyle şeyler konuşuluyordu. Ben kendisi ile bir sıkıntı yaşamadım. Kaptan olduğu için de gitmesini istemedim.

Devre arası yapılan transferler çok maliyetli olur, ayrıca ne verecekleri de belli olmaz.

Vida konusu kapanmıştı, yeniden açıldı. Ne olacağı belli olmuyor. Bu saatten sonra alınacak oyuncuyu doğru bulmuyorum.

Tosic'ın gitmesini hiçbir zaman istemedim. Ama şartlar böyle olmasını gerektirdi.



TAKIMSAL OYNAYACAĞIZ



Babel'in ardından Quaresma ile de yolların ayrılmasıyla birlikte oyun sistemi değişiyor. Güneş, "Bireysel yetenekleri yüksek olan Quaresma ve Babel'in gidişi ile farklı bir oyun ortaya çıkacak. Onların bireysel becerileri, hücum gücümüzün önemli bir bölümünü oluşturuyordu. Şimdi daha takımsal oynayacağız. Babel çok iyi bir oyuncuydu, mutlu olduğu zaman iyi performans gösterdi. Ama mutlu değildi" dedi.