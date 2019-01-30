30 Ocak 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Vida’ya Roma kancası

Vida’ya Roma kancası
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 30.01.2019

İtalyan basınından bir iddia da için geldi. Sky Italia'nın haberne göre, , Hırvat futbolcuyu gündemine aldı.

Söz konusu haberde oyuncunun Inter'e önerildiği ve aynı zamanda Fulham'ın da ilgilenen kulüpler arasında olduğu kaydedildi. Ayrıca 'nın henüz resmi teklif yapmadığı menajerler aracılığıyla zemin yokladığı belirtildi.
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