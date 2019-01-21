21 Ocak 2019, Pazartesi
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Bomba Trezeguet iddiası!
Giriş Tarihi: 20.01.2019
Beşiktaş'la ilgili bir iddia da Mısır basınından geldi. Ülke medyasında, Kasımpaşa'da forma giyen Mısırlı futbolcu Trezeguet için siyah-beyazlıların temaslara başladığı yazıldı.
Haberlerde Kasımpaşa'nın 24 yaşındaki oyuncu konusunda istediği rakamı bildirmesinin ardından Beşiktaş cephesinin beklemeye geçtiği ancak yeni bir girişimin olabileceği kaydedildi. "Türkiye'de yıldızı parlayan Trezeguet için her şey mümkün. Yakın zamanda yeni bir forma giyebilir" yorumu yapılan tecrübeli sol kanat oyuncusunun sezon başında da Galatasaray'ın kapısından döndüğüne vurgu yapıldı.
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