21 Ocak 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Bomba Trezeguet iddiası!

Galatasarayın gözdesi Beşiktaşa!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.01.2019

'la ilgili bir iddia da basınından geldi. Ülke medyasında, 'da forma giyen Mısırlı futbolcu Trezeguet için siyah-beyazlıların temaslara başladığı yazıldı.

Haberlerde 'nın 24 yaşındaki oyuncu konusunda istediği rakamı bildirmesinin ardından cephesinin beklemeye geçtiği ancak yeni bir girişimin olabileceği kaydedildi. "'de yıldızı parlayan Trezeguet için her şey mümkün. Yakın zamanda yeni bir forma giyebilir" yorumu yapılan tecrübeli sol kanat oyuncusunun sezon başında da 'ın kapısından döndüğüne vurgu yapıldı.
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