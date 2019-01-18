18 Ocak 2019, Cuma
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Spor Toto Süper lig'de 2. yarının ilk maçında Akhisarspor'a konuk olan Beşiktaş'ta taraftarların Burak Yılmaz gerginliği sürüyor.
Beşiktaş'ta taraftardan Burak Yılmaz tepkisi
Giriş Tarihi: 18.01.2019
Akhisarspor deplasmanında Beşiktaş'ta taraftarlar maç öncesi yeni transfer Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.
Spor Toto Süper lig'de 2. yarının ilk maçında Akhisarspor'a konuk olan Beşiktaş'ta taraftarların Burak Yılmaz gerginliği sürüyor.
Akhisar'da maç öncesi ısınma çalışmaları sırasında Beşiktaş'ta tribünlere çağrılmayan tek oyuncu Burak Yılmaz oldu.
Öte yandan bir grup Beşiktaş taraftarı, "Hırsız istemiyoruz" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Bunun üzerine Beşiktaş taraftarları arasında tartışma da yaşandı.
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