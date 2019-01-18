18 Ocak 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta taraftardan Burak Yılmaz tepkisi

Beşiktaşta Burak Yılmaz şoku!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.01.2019

Akhisarspor deplasmanında 'ta taraftarlar maç öncesi yeni transfer 'a tepki gösterdi.

Spor Toto Süper lig'de 2. yarının ilk maçında Akhisarspor'a konuk olan 'ta taraftarların gerginliği sürüyor.

Akhisar'da maç öncesi ısınma çalışmaları sırasında Beşiktaş'ta tribünlere çağrılmayan tek oyuncu Burak Yılmaz oldu.

Öte yandan bir grup Beşiktaş taraftarı, "Hırsız istemiyoruz" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Bunun üzerine Beşiktaş taraftarları arasında tartışma da yaşandı.

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