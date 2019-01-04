04 Ocak 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Monchi, Oğuzhan Özyakup'u Roma'ya istiyor

Monchi, Oğuzhan Özyakupu Romaya istiyor
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 Giriş Tarihi: 04.01.2019

Bu sezon gösterdiği performansla beklentilerine altında kalan için 'dan flaş bir iddia geldi. Gelecek sezonun çalışmasını şimdiden planlayan Roma Sportif Direktörü Monchi'nin 'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'u takibe aldığı belirtildi.

'ta taraftarların eleştirdiği isimlerden olan için 'dan flaş iddiası ortaya atıldı.

İtalyan "Il Messaggero" gazetesinin haberine göre Roma, Beşiktaş'ın 26 yaşındaki orta sahası Oğuzhan Özyakup'u bir kez daha transfer listesine aldı. Roma Sportif Direktörü Monchi, sezon başında da Oğuzhan'ı listesine almış ancak transfer gerçekleşmemişti.

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OĞUZHAN'IN ALTERNATİFİ OBIANG

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Roma'nın Oğuzhan'a alternatif olarak ise West Ham forması giyen Pedro Obiang'ı düşündüğü iddia edildi.

Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğuzhan, bu sezon 'de 13 maça çıkarken 1 gol ve 3 asist kaydetti.

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