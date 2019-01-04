Monchi, Oğuzhan Özyakupu Romaya istiyor

Bu sezon gösterdiği performansla beklentilerine altında kalan Oğuzhan Özyakup için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Gelecek sezonun transfer çalışmasını şimdiden planlayan Roma Sportif Direktörü Monchi'nin Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'u takibe aldığı belirtildi.

Beşiktaş'ta taraftarların eleştirdiği isimlerden olan Oğuzhan Özyakup için İtalya'dan flaş transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan "Il Messaggero" gazetesinin haberine göre Roma, Beşiktaş'ın 26 yaşındaki orta sahası Oğuzhan Özyakup'u bir kez daha transfer listesine aldı. Roma Sportif Direktörü Monchi, sezon başında da Oğuzhan'ı listesine almış ancak transfer gerçekleşmemişti.

OĞUZHAN'IN ALTERNATİFİ OBIANG

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Roma'nın Oğuzhan'a alternatif olarak ise West Ham forması giyen Pedro Obiang'ı düşündüğü iddia edildi.

Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğuzhan, bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıkarken 1 gol ve 3 asist kaydetti.