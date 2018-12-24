24 Aralık 2018, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Love’ın bileti kesilecek

Love’ın bileti kesilecek
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 Giriş Tarihi: 23.12.2018

, starı göndermek için girişimlerini hızlandırdı.

ile oynanan maçın kadrosuna alınmayan Vagner Love ile yolların en kısa zamanda ayrılması planlanıyor. futbolcuya ülkesinden gelen tekliflerin incelendiği ve sona gelindiği gelen bilgiler arasında.
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