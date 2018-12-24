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Love’ın bileti kesilecek
Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 Giriş Tarihi: 23.12.2018
Beşiktaş, Brezilyalı starı göndermek için girişimlerini hızlandırdı.
Kasımpaşa ile oynanan maçın kadrosuna alınmayan Vagner Love ile yolların en kısa zamanda ayrılması planlanıyor. Brezilyalı futbolcuya ülkesinden gelen tekliflerin incelendiği ve sona gelindiği gelen bilgiler arasında.
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