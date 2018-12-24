24 Aralık 2018, Pazartesi
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Burak Yılmaz belirsizliği
Giriş Tarihi: 23.12.2018
Trabzonspor'dan ayrılacak olan Burak Yılmaz konusundaki belirsizlik de devam ediyor.
Beşiktaşlı yetkililerin bu hafta içinde Trabzon cephesiyle tekrar masaya oturup son görüşmeyi yapacağı kaydedildi. Şenol Güneş'in çok istemesine rağmen Beşiktaşlı taraftarların Burak'a sıcak bakmaması yönetimi büyük sıkıntıya sokuyor.
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