24 Aralık 2018, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz belirsizliği

Burak Yılmaz belirsizliği
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.12.2018

'dan ayrılacak olan konusundaki belirsizlik de devam ediyor.

Beşiktaşlı yetkililerin bu hafta içinde Trabzon cephesiyle tekrar masaya oturup son görüşmeyi yapacağı kaydedildi. 'in çok istemesine rağmen Beşiktaşlı taraftarların Burak'a sıcak bakmaması yönetimi büyük sıkıntıya sokuyor.
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