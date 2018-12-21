Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa ile Beşiktaş, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 31. kez karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa - Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 31. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 30 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 20'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 3 kez galibiyete ulaştı.

Beşiktaş'ın 64 golüne, Kasımpaşa 27 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maç 2-2 tamamlandı. Vodafone Park'taki müsabakayı ise ev sahibi Beşiktaş 2-1 kazandı.

11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Ben Youssef, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, Josue Sa, Koita, Trezeguet, Diagne

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Lens, Mustafa Pektemek

BEŞİKTAŞ SON YILLARDA KAZANMAKTA ZORLANIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı son 6 maçın 4'ünde puan kaybetti.

Ligdeki son 6 karşılaşmada taraflar ikişer galibiyet aldı, iki maç da berabere sonuçlandı.

KASIMPAŞA, EVİNDEKİ SON 3 MAÇI KAYBETMEDİ

Sezonun flaş ekiplerinden Kasımpaşa, Süper Lig'de Beşiktaş ile evinde yaptığı son 3 maçta mağlup olmadı.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki son 3 maçta ev sahibi ekip 2015-2016 ve 2016-2017'de aynı sonuçla 2-1 galip geldi, geçen sezonki müsabaka 2-2 tamamlandı.

RYAN BABEL TAKIMA KATILDI

Beşiktaş'ta hafta sonu için sarı kart cezalısı Caner Erkin ve tedavi süreci devam eden Enzo Roco dışında eksik futbolcu kalmadı. Lig ve Avrupa'da son bir kaç maçı sakat, cezalı ve liste dışı futbolculardan dolayı bir hayli eksik oynayan siyah beyazlılar, Ryan Babel'in de iyileşerek takım antrenmanlarına katılmasıyla oldukça rahatladı. 4 hafta süren sakatlığını atlattıktan sonra 2 gündür antrenmanların tamamında yer alan Babel'in teknik direktör Şenol Güneş'e hazır olduğu mesajını vermesine rağmen, Güneş tarafından maçın gidişine göre ikinci yarıda maça dahil edilmesi bekleniyor.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN DIAGNE'YE ÖZEL ÖNLEM



Defans hattında yine değişiklik yapmayı düşünen Güneş, Kasımpaşa'nın hava hakimiyeti oldukça yüksek ve aynı zamanda ligin gol kralı sıralamasında da zirvede olan yıldızı Diagne'yi Vida ile tutmaya çalışacak. Şenol Güneş'in Trabzonspor'a karşı hava toplarında yetersiz kalan Medel'i de yedeğe çekerek Necip Uysal'ı yine stopere koyması da maça dair planlar arasında. Tecrübeli teknik adam bu maçta sağ bekte Gökhan Gönül'e sol bekte de Adriano'ya görev verecek. Orta sahada Atiba-Dorukhan ikilisini bozmayı düşünmeyen Güneş, hücum hattını da yine Quaresma, Ljajic ve Lens'ten oluşturacak. Sivasspor ve Ankaragücü filelerini havalandırdıktan sonra 3 maçtır suskun olan genç golcü Güven Yalçın'ın yerine de Mustafa Pektemek'in 11'de oynaması çok yüksek ihtimal.