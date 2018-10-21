    21 Ekim 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Real Madrid'den Guti bombası

    Real Madridden Guti bombası
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018

    Kötü günler yaşayan 'de Lopetegui'nin yerine olarak düşünülen isimlerin başında 'ın yardımcı antrenörü geliyor.

    Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan 'de Julen Lopetegui'nin koltuğu sallanıyor.

    Eflatun-beyazlılar, 'ın ayrılığı sonrası İspanyol teknik adam Lopetegui'yi takımın başına getirdi. Lopetegui yönetiminde ve Ronaldo'suz sezona başlayan Real Madrid son haftalarda büyük düşüş yaşadı. Madrid ekibi, ligde oynadığı son 4 maçta 3 yenilgi 1 beraberlik yaşadı. Real Madrid, 4 maçta yalnızca 1 gol atabildi.



    Real'in son olarak 'da taraftarları önünde Levante'ye yenilmesi Lopetegui'yi eleştiri oklarının hedefi haline getirdi. Real Madrid'de teknik direktör değişikliği gündeme geldi.

    GUTI HERNANDEZ GÜNDEMDE
    İspanyol gazetesi AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid'de teknik direktör alternatifleri arasında 'ın yardımcı antrenörü ilk sıralarda bulunuyor.

    Guti Hernandez, Beşiktaş'a gelmeden önce Real Madrid B takımının antrenörlüğünü yapmıştı.

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