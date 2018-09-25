    25 Eylül 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Gökhan Gönül ile Şenol Güneş arasında saha kenarında taç diyaloğu

    Saha kenarındaki o diyalog...
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 25.09.2018

    'in 6.haftasında evinde ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya ile 'in yaşadığı taç diyaloğu damga vurdu.

    1-1 sona eren - derbisinde en çok konuşulan anlardan birisi de ile arasında yaşanan taç diyaloğu oldu.

    Karşılaşmanın 57.dakikasında Beşiktaş 1-0 öndeyken taç atışı kazandı. Ancak topu alarak kenara doğru yönelen Gökhan Gönül, Şenol Güneş'in yanına gelerek, 'hocam top benden çıktı' dedi. Şenol Güneş de 'senden mi çıktı?' diye Gökhan'a sorup onay aldıktan sonra maçın hakemi 'a dönerek topun kendilerinden çıktığını ve tacı Fenerbahçe'nin kullanmasını söyledi.

    Ancak hakem Fırat Aydınus kararını değiştirmedi ve Gökhan Gönül yere bıraktığı topu tekrar alarak taç atışını kullandı. Yaşanan o anları yayıncı kuruluş ekrana getirdi. 'Taç diyaloğu' sosyal medyada da gündem oldu ve gecenin en çok paylaşılan videoları arasına girdi.

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