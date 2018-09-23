    23 Eylül 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı

    Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 Giriş Tarihi: 23.09.2018

    , Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

    Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlarken, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar ile devam etti.

    İdman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, yarın saat 21.00'de ile deplasmanda Spor Toto Süper Lig karşılaşması oynayacak.

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