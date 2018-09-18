Al Nasr, Negredo'yu resmen duyurdu!
Dubai kulübü Al Nasr, Beşiktaş'la sözleşmesini karşılıklı fesheden Alvaro Negredo'yu transfer ettiğini resmen duyurdu.
Beşiktaş'la olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Alvaro Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'tan 4 aylık alacağını bırakarak ayrılan Negredo, imza töreni sonrası giyeceği 11 numaralı yeni formasıyla poz verdi.
Siyah beyazlı ekiple maaşı konusunda sıkıntı yaşadığını giderayak havaalanında açıklayan İspanyol oyuncu "Beşiktaş ve İstanbul'u çok seviyorum. Burada çok mutluyum. Şenol Güneş'le de herhangi bir sorunumuz yok. Fakat maaşımla ilgili sıkıntılar var. Ekonomik anlamda engeller var. Böylesi hem kulüp hem de benim açımdan daha hayırlı" şeklinde konuşmuştu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın ise "Transferi konusunda bir bilgim yok. Ama eğer teşekkür edip gittiyse umarız iyi bir bonservis bedeli getirir de biz de ona teşekkür ederiz" demişti.
Beşiktaş'tan Negredo'ya veda mesajı
Beşiktaş Kulübü, transferi için Al Nasr kulübüyle anlaşma sağladığı Alvaro Negredo'ya resmi internet sitesinden veda mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Alvaro Negredo'nun sözleşmesi, karşılıklı anlaşma yoluyla sona ermiştir.
Alvaro Negredo'ya emekleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz.
Beşiktaş JK"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Enzo Roco Beşiktaş'ta! Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco kimdir?
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun gözdesi Galatasaraylı Sinan Gümüş!
- Beşiktaş'ta Fabri'nin acısını dindirebilecek 9 kaleci
- Galatasaray'ın hocası Fatih Terim Vitinho'yu istiyor!
- Beşiktaş'ta 10 numaraya sürpriz isim: Fabio Lima
- Gomis'in yanına Brezilyalı yıldız: Vitinho
- Galatasaray'ın genç kalecileri kampta konuştu
- 2018 Dünya Kupası finalinde Fransa Hırvatistan'ı 4-2 yendi ve şampiyon oldu (GENİŞ ÖZET İZLE)