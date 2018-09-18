Dubai kulübü Al Nasr, Beşiktaş'la sözleşmesini karşılıklı fesheden Alvaro Negredo'yu transfer ettiğini resmen duyurdu.

Beşiktaş'la olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Alvaro Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan 4 aylık alacağını bırakarak ayrılan Negredo, imza töreni sonrası giyeceği 11 numaralı yeni formasıyla poz verdi.

Siyah beyazlı ekiple maaşı konusunda sıkıntı yaşadığını giderayak havaalanında açıklayan İspanyol oyuncu "Beşiktaş ve İstanbul'u çok seviyorum. Burada çok mutluyum. Şenol Güneş'le de herhangi bir sorunumuz yok. Fakat maaşımla ilgili sıkıntılar var. Ekonomik anlamda engeller var. Böylesi hem kulüp hem de benim açımdan daha hayırlı" şeklinde konuşmuştu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın ise "Transferi konusunda bir bilgim yok. Ama eğer teşekkür edip gittiyse umarız iyi bir bonservis bedeli getirir de biz de ona teşekkür ederiz" demişti.









Beşiktaş'tan Negredo'ya veda mesajı

Beşiktaş Kulübü, transferi için Al Nasr kulübüyle anlaşma sağladığı Alvaro Negredo'ya resmi internet sitesinden veda mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Alvaro Negredo'nun sözleşmesi, karşılıklı anlaşma yoluyla sona ermiştir.



Alvaro Negredo'ya emekleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz.



Beşiktaş JK"