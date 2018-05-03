Gökhan Töreden ayrılık iddialarına yanıt

Beşiktaşlı oyuncu Gökhan Töre hakkında ortaya atılan ayrılık iddialarına cevap verdi.

Gökan Töre hakkında çıkan yurt dışına transfer iddialarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Yıldız futbolcunun açıklaması şu şekilde:

Eşim Esra Bilgiç Töre diziden yeni sezon hikayesinin değiştirilmesi sebebiyle ayrıldı. Sebebini anlamadığımız şekilde benimle bağlantı kurulmaya çalışılan haberler tamamen asılsızdır. Eşimin kariyerini destekliyorum. ilginiz için çok teşekkür ederim.







NELER YAŞANMIŞTI?

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin eşi Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul'daki rolünde ani bir şekilde öldürülmüştü.

Dizide Halime Sultan'ı canlandıran Esra Bilgiç'in senaryo gereği ölmemesi gerekirken diziden ayrılması, "Gökhan Töre yurtdışına transfer mi oluyor?" sorusunu akıllara getirmişti.