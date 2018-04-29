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    29 Nisan 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Tolgay Arslan: Bizim için çok kötü bir sonuç

    Arslan: Bizim için çok kötü bir sonuç
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    lı oyuncu , 'a 2-0 yenildikleri maçın ardından, "Bizim için çok kötü bir sonuç. Şampiyonluk şansımız var ama çok az" dedi.

    Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Tolgay, şunları söyledi;

    "Çok üzgünüz. İstediğimiz sonucu alamadık. Maça da kötü başlamadık aslında ama ilk pozisyonda golü buldu. Girdiğimiz pozisyonları ise değerlendiremedik. İkinci gol de moralimizi bozdu. Bizim için çok kötü bir sonuç. Şampiyonluk şansımız var ama çok az.
    Bizi buraya kadar destekleyen bütün taraftarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Bugün sevdiklerimiz ve ailelerimizi üzdük. Bu saatten sonra kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz."

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